IA, quel futur pour la recherche médicale ?, Salle L’Accent – Montrabé, Montrabé

Informations pratiques

IA, quel futur pour la recherche médicale ? Vendredi 2 octobre, 19h00 Salle L’Accent – Montrabé Haute-Garonne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T20:30:00+02:00

Sylvain Cussat-Blanc, professeur à l’Université Toulouse Capitole et membre de l’IRIT interviendra sur le futur de la recherche en médecine.

Il s’appuie sur la programmation génétique, un algorithme permettant d’obtenir une meilleure analyse des images médicales afin d’aider les diagnostics des professionnels de santé.

Avec : Sylvain Cussat-Blanc, professeur à l’Université Toulouse 1 Capitole (IRIT).

En partenariat avec la mairie de Montrabé.

Date et horaire :

vendredi 2 octobre de 19h à 20h30

+ d’infos :

gratuit

tout public

lieu : salle de l’Accent à Montrabé

Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026 sur le thème « Nos futurs ensemble » du 17/10 au 1/11 au Quai des Savoirs :

programmation à venir

Salle L’Accent – Montrabé salle polyvalente Montrabé Montrabé 31850 Haute-Garonne Occitanie

Rencontre avec le professeur Sylvain Cussat-Blanc sur la question de l’IA dans le futur de la recherche médicale. Dans le cadre du festival Lumières sur le Quai 2026.

Crédit : magnific