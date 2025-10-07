Iara Une légende amazonienne (Spectacle théâtre d’ombres) Centre Culturel Jacques Duhamel Vitré

Centre Culturel Jacques Duhamel 6 rue de Verdun Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-07 15:30:00

fin : 2025-10-07

2025-10-07

Le 7 octobre 2025 15:30

La compagnie Lumiato Theater propose un théâtre d’ombres contemporain, abordant des enjeux sociaux et humains. Son spectacle, inspiré du mythe amazonien d’Iara, valorise les traditions orales autochtones et leur importance pour la préservation des milieux naturels.

Conçue pour le jeune public, la pièce suit le parcours initiatique d’un jeune autochtone dans un univers onirique et symbolique, où musique, lumière, textures et ombres prennent le pas sur la parole. Le spectacle est suivi d’une médiation avec les artistes.

Organisé par la Maison des Cultures du Monde. L’événement aura lieu au Centre Culturel Jacques Duhamel (entrée conservatoire de musique) à Vitré.

Billetterie en ligne, ou sur place le jour de la représentation, ou à l’accueil de la Maison des Cultures du Monde au 2 rue des Bénédictins, Vitré

Tarif plein 15€ | Tarif réduit 10€ | Gratuit pour les 6 ans. .

