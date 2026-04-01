IARIA Annual Congress on Frontiers in Science, Technology, Services, and Applications Hôtel Novotel Cap 3000 Saint-Laurent-du-Var

Saint-Laurent-du-Var

IARIA Annual Congress on Frontiers in Science, Technology, Services, and Applications

Hôtel Novotel Cap 3000 40 avenue de Verdun Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-05

Le congrès annuel de IARIA est un événement qui suit le rythme des réalisations et des défis auxquels notre société est confrontée dans les domaines de la science, des technologies, des services et des applications.

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Hôtel Novotel Cap 3000 40 avenue de Verdun Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : IARIA Annual Congress on Frontiers in Science, Technology, Services, and Applications

After more than 15 years of service to the scientific community, IARIA Board continues the IARIA Annual Congress, an event keeping pace with the achievements and challenges our society is facing in science, technologies, services, and applications

L’événement IARIA Annual Congress on Frontiers in Science, Technology, Services, and Applications Saint-Laurent-du-Var a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur