iAROSS Salle Paul Fort Nantes

iAROSS Salle Paul Fort Nantes jeudi 9 avril 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-09 20:30 –

Gratuit : non de 13€ à 18€ Adulte

Chant libre, musiques douces ou révoltées, guitares saturées, envolées de violoncelle, de trompette et textes puissants : le 5e album de iAROSS Ce que nous sommes aborde la question des racines à travers l’amour, la fuite en avant, le lien à la nature et la recherche de sens. Toujours engagé, à l’image du titre Là où tout brûle, iAROSS nous invite à questionner notre rapport aux écrans. Ce nouvel opus est aussi l’histoire de rencontres poétiques et de dialogues dans différentes langues : l’occitan, l’arabe ou le créole. Toujours amoureux du texte et de la mélodie, iAROSS oscille entre critique sociale et recherche identitaire.

Salle Paul Fort Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000