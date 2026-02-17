IATHL (Igor and the Hippie Land) x PARIS PILAT La Dame de Canton Paris

Formé entre Paris et Londres, Igor And The Hippie Land est un groupe franco-britannique porté par Igor Stanislas, Emanuel McManus et la parolière britannique Claire Gristwood.

Le groupe y déploie un son singulier où la voix grave et puissante d’Igor se mêle à des riffs ravageurs, fusionnant l’élégance mélodique des Beatles avec l’énergie tranchante des Stranglers, de The Jam ou encore l’onirisme rock du Blue Öyster Cult.

Soutenu par la section rythmique de Sylvain Herrera (basse) et Alan Kozh (batterie), le groupe poursuit sa quête de la mélodie parfaite après déjà quatre albums et deux EP. Fort de son expérience sur les scènes Européennes et Californiennes, I.A.T.H.L s’apprête désormais à faire vibrer le public avec les

nouveaux titres de son prochain album prévu pour 2027. Un rock organique et incisif qui transforme le chaos moderne en une expérience sonique intense, portée par des textes finement ciselés

PARIS-PILAT est un groupe de rock formé en 2021 par quatre amis d’enfance.

Le groupe défend un répertoire exclusivement composé de créations originales, chantées en français, avec une attention particulière portée aux textes… Leur musique s’inscrit dans une filiation rock mêlant influences anglo-saxonnes, Clash, Rolling Stones, David Bowie et rock français, de Téléphone à Hubert Felix Thiefaine…

Si les textes et la musique sont travaillés avec exigence, le groupe revendique avant tout le plaisir de jouer, avec une distance assumée et un esprit libre. Entre énergie électrique et atmosphères sensibles, Paris-Pilat affirme une identité personnelle et sincère.

Le groupe est composé de Didier Panel (guitare), Catherine Venturini (basse,chant), Bruno Guillot (chant, guitare, harmo) et Dominique Geoffrey (batterie).

Ne cherchez pas le Hippie Land dans un atlas : cette contrée mythique n’existe pas. C’est une métaphore inventée, un pays fantôme agissant comme un miroir peu reluisant de la société actuelle.

Le jeudi 02 avril 2026

de 20h30 à 23h00

payant Prévente : 10 EUR

Sur place : 12 EUR Tout public.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

