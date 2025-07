IAWA European Leadership Forum 2025 Airbus Leadership University Blagnac

IAWA European Leadership Forum 2025 Airbus Leadership University Blagnac jeudi 25 septembre 2025.

IAWA European Leadership Forum 2025 Airbus Leadership University Blagnac 25 et 26 septembre sur inscription

IAWA European Leadership Forum 2025 par ENAC Alumni

Le Forum européen du leadership IAWA 2025 réunira des dirigeantes, des cadres et des professionnelles de haut niveau des secteurs de l’aviation et de l’aérospatiale pour discuter des principaux défis, des opportunités et des innovations qui façonnent l’avenir du secteur.

Accueilli par Airbus à l’Airbus Leadership University de Toulouse – le cœur de l’industrie aérospatiale européenne – ce forum de deux jours offrira une occasion unique de s’engager avec les leaders de l’industrie dans une ville qui abrite des acteurs majeurs tels qu’Airbus, ATR, et de nombreux centres de recherche aérospatiale.

Au travers de discours d’ouverture, de tables rondes et de séances de réseautage, nous explorerons des sujets tels que le leadership féminin dans l’aérospatiale, l’innovation et le développement durable, la sécurité et les risques, ainsi que les obstacles liés à la chaîne d’approvisionnement. Dans le cadre du forum, les participants auront également l’occasion exclusive de visiter l’une des installations de classe mondiale d’Airbus.

ENAC ALUMNI

ENAC Alumni est l’association des diplômés de toutes les formations qu’enseigne l’ENAC que ce soit sur son site de Toulouse, dans les centres mais aussi à l’international. L’association a pour mission d’animer un réseau de plus de 29 000 Alumni et étudiants dans le monde entier.

Que ce soit au travers de sa convention passée avec l’école, de son amitié avec la Fondation de l’ENAC et des différentes associations étudiantes, ENAC Alumni permet à tous ses membres de garder contact avec ses camarades, avec son école mais également d’utiliser le réseau pour développer des opportunités de carrières.

ENAC Alumni c’est :

Une école

+ de 500 diplômés par an

La diversité des formations de nos Alumni avec 30 programmes de formations

Une visibilité internationale : 1/4 de nos étudiants sont étrangers issus de plus de 50 pays différents

Des entreprises partenaires

Des événements toute l’année

la FORCE d’un réseau

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-25T09:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-26T18:00:00.000+02:00

1

https://www.alumni.enac.fr/fr/agenda/iawa-european-leadership-forum-2025-1107

Airbus Leadership University 10 Rue Franz Joseph Strauss 31700 BLAGNAC Blagnac 31700 Haute-Garonne