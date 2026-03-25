IBA – Expérience immersive au cœur du Bénin rennes pôle association – espace des 2 rives Rennes Samedi 4 avril, 19h00 entrée prix libre avec inscription recommandée

Un événement immersif mêlant projection, parcours sensoriel et découvertes culturelles autour du Bénin. Une première expérience signée THÉSIS.

IBA – Expérience immersive au cœur du Bénin

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THÉSIS vous invite à découvrir IBA, un documentaire qui explore la culture vaudou au Bénin à travers une approche sensible et nuancée, loin des stéréotypes.

La soirée débute par la projection du film, point de départ d’un univers plus large. Elle se prolonge par un temps immersif permettant de découvrir autrement les thématiques du documentaire et d’entrer dans la richesse culturelle béninoise.

Pensé comme une première rencontre avec le projet, cet événement marque également le lancement de THÉSIS, une structure de création qui développe des œuvres conçues pour se prolonger au-delà de l’écran, à travers des expériences accessibles et incarnées.

Un moment de découverte, d’échange et d’ouverture, entre cinéma et expérience culturelle.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-04T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-04T23:00:00.000+02:00

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https://www.eventbrite.com/e/billets-inauguration-de-thesis-1983604110291?aff=oddtdtcreator

rennes pôle association – espace des 2 rives 4 allée georges palante rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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