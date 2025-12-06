Ibilargi randonnée de nuit Ibaialde Anglet

Ibilargi randonnée de nuit

Ibaialde 6 promenade du Prince Impérial Anglet Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

Pour fêter le solstice d’hiver, l’arrivée d’Olentzero, Ibaialde organise une balade nocturne entre océan et forêt.

Chaque participant devra se munir d’un gilet jaune et d’une lampe (frontale de préférence).

A l’arrivée, un moment de convivialité et de chants. .

Ibaialde 6 promenade du Prince Impérial Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 52 13 30

