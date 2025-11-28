IBRAHIM MAALOUF – CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE Le Havre

IBRAHIM MAALOUF Début : 2025-11-28 à 20:00. Tarif : – euros.

ART SCENIQUE PRESENTE : IBRAHIM MAALOUFIbrahim Maalouf présente KALTHOUM, une tournée hommage célébrant les 10 ans de l’albumdu même nom.Après une tournée mondiale triomphale en 2016, KALTHOUM revient pour une série exclusivede 30 concerts en France et en Europe.L’album certifié disque d’or est une ambitieuse réécriture de l’un des chefs-d’oeuvre les plusemblématiques de la diva égyptienne : Alf Leila Wa Leila (Les Mille et Une Nuits). Entouréd’un quintet de jazz virtuose, Ibrahim réinterprète cette oeuvre mythique en y insufflant uneprofondeur et une modernité imprégnées de sa propre sensibilité artistique.Avec KALTHOUM, Ibrahim honorait non seulement une icône musicale, mais également unefigure féministe et politique majeure dont l’héritage continue de résonner aujourd’hui.« KALTHOUM est une célébration des femmes qui ont marqué l’histoire. J’ai voulu rendrehommage à une voix qui a bercé mon enfance et qui reste un monument pour le peuplearabe. » – Ibrahim MaaloufPlébiscité dès sa sortie, KALTHOUM a conquis la critique :« Une impressionnante et captivante traduction culturelle. »The New York Times« Une affolante usine à rêves. »Télérama« Une réussite majeure. »JazzmaniaEn novembre et décembre 2025, Ibrahim Maalouf portera cet hommage sur scène lorsd’une tournée exceptionnelle. Cette célébration des 10 ans de l’album et des 50 ans de ladisparition de l’Astre de l’Orient investira des lieux prestigieux (parmi lesquels le Victoria Hallà Genève, la Philharmonie du Luxembourg, le Théâtre Femina à Bordeaux…).KALTHOUM promet d’être le voyage musical incontournable de la fin d’année 2025.

CARRE DES DOCKS – LE HAVRE NORMANDIE QUAI DE LA REUNION 76600 Le Havre 76