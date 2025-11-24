IBRAHIM MAALOUF – LE CEPAC SILO Marseille

IBRAHIM MAALOUF Début : 2025-11-24 à 20:00. Tarif : – euros.

Le concert d’IBRAHIM MAALOUF prévu le Lundi 24 Novembre 2025 au CEPAC SILO affiche désormais COMPLET !Les différents sites de billetterie n’ont plus de places en vente pour ce concert.Par conséquent, nous vous demandons de bien vouloir rester vigilants face à la vente de faux billets et aux sites non-officiels de billetterie.—ADAM CONCERTS PRÉSENTE : IBRAHIM MAALOUFIbrahim Maalouf pre´sente KALTHOUM, une tourne´e hommage ce´le´brant les 10 ans de l’album du me^me nom.Apre`s une tourne´e mondiale triomphale en 2016, KALTHOUM revient pour une se´rie exclusive de 30 concerts en France et en Europe.L’album certifie´ disque d’or est une ambitieuse re´e´criture de l’un des chefs-d’œuvre les plus emble´matiques de la diva e´gyptienne : Alf Leila Wa Leila (Les Mille et Une Nuits). Entoure´ d’un quintet de jazz virtuose, Ibrahim re´interpre`te cette œuvre mythique en y insufflant une profondeur et une modernite´ impre´gne´es de sa propre sensibilite´ artistique.Avec KALTHOUM, Ibrahim honorait non seulement une ico^ne musicale, mais e´galement une figure fe´ministe et politique majeure dont l’he´ritage continue de re´sonner aujourd’hui.« KALTHOUM est une ce´le´bration des femmes qui ont marque´ l’histoire. J’ai voulu rendre hommage a` une voix qui a berce´ mon enfance et qui reste un monument pour le peuple arabe. » – Ibrahim MaaloufPle´biscite´ de`s sa sortie, KALTHOUM a conquis la critique :« Une impressionnante et captivante traduction culturelle. »The New York Times« Une affolante usine a` re^ves. » Te´le´rama« Une re´ussite majeure. » JazzmaniaEn novembre et de´cembre 2025, Ibrahim Maalouf portera cet hommage sur sce`ne lors d’une tourne´e exceptionnelle. Cette ce´le´bration des 10 ans de l’album et des 50 ans de la disparition de l’Astre de l’Orient investira des lieux prestigieux (parmi lesquels le Victoria Hall a` Gene`ve, la Philharmonie du Luxembourg, le The´a^tre Femina a` Bordeaux…).KALTHOUM promet d’e^tre le voyage musical incontournable de la fin d’anne´e 2025.

LE CEPAC SILO 35 Quai du Lazaret 13002 Marseille 13