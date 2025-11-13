IBRAHIM MAALOUF – LE COLISEE Chartres

IBRAHIM MAALOUF Début : 2025-11-13 à 20:00. Tarif : – euros.

AZ PROD PRÉSENTE : IBRAHIM MAALOUFIbrahim Maalouf présente KALTHOUM, une tournée hommage célébrant les 10 ans de l’album du même nom. Après une tournée mondiale triomphale en 2016, KALTHOUM revient pour une série exclusive de 30 concerts en France et en Europe.L’album certifié disque d’or est une ambitieuse réécriture de l’un des chefs-d’œuvre les plus emblématiques de la diva égyptienne : Alf Leila Wa Leila (Les Mille et Une Nuits). Entouré d’un quintet de jazz virtuose, Ibrahim réinterprète cette œuvre mythique en y insufflant une profondeur et une modernité imprégnées de sa propre sensibilité artistique.Avec KALTHOUM, Ibrahim honorait non seulement une icône musicale, mais également une figure féministe et politique majeure dont l’héritage continue de résonner aujourd’hui.« KALTHOUM est une célébration des femmes qui ont marqué l’histoire. J’ai voulu rendre hommage à une voix qui a bercé mon enfance et qui reste un monument pour le peuplearabe. » – Ibrahim MaaloufKALTHOUM promet d’être le voyage musical incontournable de la fin d’année 2025.

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28