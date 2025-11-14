Ibrahim Maalouf Le Colisée Lens

Ibrahim Maalouf Le Colisée Lens vendredi 14 novembre 2025.

Ibrahim Maalouf Le Colisée

12 rue de Paris Lens Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

« KALTHOUM » est un hommage vibrant d’Ibrahim Maalouf à la diva égyptienne Oum Kalthoum, 10 ans après son album culte.

Le trompettiste Ibrahim Maalouf célèbre les 10 ans de son album KALTHOUM avec une tournée anniversaire exceptionnelle. Après une tournée mondiale en 2016, il revient avec 30 concerts en France et en Europe. L’album, certifié disque d’or, revisite le chef-d’œuvre « Alf Leila Wa Leila » (Les Mille et Une Nuits) d’Oum Kalthoum, dans une version jazz moderne et profonde, portée par un quintet virtuose. Ce projet rend hommage à une icône musicale, féministe et politique. .

12 rue de Paris Lens 62300 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 69 08 18 billetterie@mairie-lens.fr

English :

« KALTHOUM » is Ibrahim Maalouf?s vibrant tribute to Egyptian diva Oum Kalthoum, 10 years after her cult album.

German :

« KALTHOUM » ist eine leidenschaftliche Hommage von Ibrahim Maalouf an die ägyptische Diva Oum Kalthoum, 10 Jahre nach ihrem Kultalbum.

Italiano :

« KALTHOUM » è il vibrante tributo di Ibrahim Maalouf alla diva egiziana Oum Kalthoum, a 10 anni dal suo album di culto.

Espanol :

« KALTHOUM » es el vibrante homenaje de Ibrahim Maalouf a la diva egipcia Oum Kalthoum, 10 años después de su álbum de culto.

