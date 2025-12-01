Ibrahim Maalouf Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) Lyon 3e Arrondissement

Ibrahim Maalouf

Tarif : 33 – 33 – 53 EUR

Début : Samedi 2025-12-13 20:00:00

2025-12-13

Dix ans après sa sortie, Ibrahim Maalouf revisite son hommage à la diva égyptienne Oum Kalthoum.

Auditorium de Lyon Orchestre national de Lyon (ONL) 149 rue Garibaldi Lyon 3e Arrondissement 69003 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 78 95 95 95

Ten years after its release, Ibrahim Maalouf revisits his tribute to Egyptian diva Oum Kalthoum.

Zehn Jahre nach seiner Veröffentlichung besucht Ibrahim Maalouf seine Hommage an die ägyptische Diva Oum Kalthoum erneut.

A dieci anni dalla sua uscita, Ibrahim Maalouf rivisita il suo tributo alla diva egiziana Oum Kalthoum.

Diez años después de su estreno, Ibrahim Maalouf revisita su homenaje a la diva egipcia Oum Kalthoum.

