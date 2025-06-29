IBRAHIM MAALOUF – PARIS LA DEFENSE ARENA Nanterre

IBRAHIM MAALOUF – “20 ans de LIVE ! ”10 avril 2027 – Paris La Défense Arena À l’occasion de ses 20 ans de carrière, Ibrahim Maalouf vous donne rendez-vous pour un concert événement inédit dans la plus grande salle d’Europe.Avec plus d’un million d’albums vendus, 2000 concerts à travers le monde, 2 nominations aux Grammy ® Awards et 4 Victoires de la musique, l’artiste franco-libanais célèbrera cet anniversaire avec un “best of” grandiose.Ce concert anniversaire réunira près de 40 000 personnes autour des plus grands titres d’Ibrahim Maalouf, reflet d’un parcours marqué par la créativité, l’indépendance et des collaborations prestigieuses.Pour la première fois dans l’histoire, un instrumentiste de jazz donnera un concert de cette ampleur sous son nom ! Alors ne manquez pas ce concert où l’histoire du jazz mondial s’écrira en direct et â Paris.Instrumentiste le plus populaire de France et figure internationale du jazz Ibrahim Maalouf, dont la discrète ascension a pris une dimension internationale en 2017 suite à sa rencontre avec Quincy Jones devenu son manager aux USA, est reconnu à travers le monde pour son langage musical unique et ses collaborations avec des artistes aussi variés que Sting, A$AP Rocky, Salif Keita, Jacob Collier, Angélique Kidjo, Wynton Marsalis, Marcus Miller, le Kronos Quartet, J Balvin, et bien d’autres. En 20 ans, Ibrahim Maalouf s’est imposé avec humilité comme l’un des artistes les plus influents, audacieux et généreux de sa génération. Après trois concerts à guichets fermés à l’Accor Arena de Paris (2016, 2022, 2023) qui ont marqué les esprits durablement, cette soirée inédite confirme le statut d’exception d’Ibrahim Maalouf dans le paysage musical mondial et bouleverse les codes en redonnant au jazz une place d’honneur, tant dans l’histoire du jazz que dans l’industrie musicale actuelle. Symbole d’une trajectoire hors du commun, Ibrahim Maalouf, né sous les bombes en 1980 à Beyrouth en pleine guerre, livrera le 10 avril 2027 un concert exceptionnel, reflet de son parcours résilient, de son regard plein d’espoir tourné vers l’avenir et de sa capacité à fédérer bien au-delà des différences.

PARIS LA DEFENSE ARENA LES JARDINS DE L’ARCHE 92000 Nanterre 92