IBRAHIM MAALOUF & THE TRUMPETS – PLEIN AIR SITE EURYTHMIE Montauban

IBRAHIM MAALOUF & THE TRUMPETS Début : 2025-09-27 à 20:30. Tarif : – euros.

MISTER IBE PRÉSENTE : IBRAHIM MAALOUF & THE TRUMPETSIbrahim Maalouf revient en grand avec son 17e`me album.Tant sur la philosophie que sur l’histoire, T.O.M.A, acronyme de Trumpets of Michel-Ange, est une grande aventure musicale qui nous transporte vers un monde ou` le folklore et la modernite´ ne font qu’un.Comme a` son habitude, Ibrahim Maalouf tente le pari d’une musique exigeante mais accessible au grand public.Il sera à l’affiche de la 7ème édition du festival de « La Fabrique du jazz » à Montauban, festival dont il est le Parrain.A invité exceptionnel, lieu exceptionnel, puisque ce concert se déroulera en plein air à l’arrière du site de la salle de spectacle d’Eurythmie.

PLEIN AIR SITE EURYTHMIE RUE SALVADOR ALLENDE 82000 Montauban 82