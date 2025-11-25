Icare / Cie Coup de Poker L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes Colombes

Un beau jour à l’école, un copain demande à Icare, s’il est cap de sauter du muret. Parce qu’il a en tête les innombrables recommandations de son père, il n’ose pas faire le grand saut. Le soir venu, il raconte à son papa les moqueries de ses camarades. Et, petit à petit, Icare se rend compte qu’il n’est cap de rien. Il décide alors de grandir. De prendre enfin des risques. Et dès le lendemain, il osera. Il sautera. Et c’est à partir de cet instant que sa vie va basculer…

Un spectacle poétique qui mêle ombres, théâtre, musique baroque et cirque, dans une impressionnante scénographie.

« Une scénographie monumentale et magnifique permet une belle mise en jeu des corps (…) un duo sur la relation père-enfant, où chacun apprend de l’autre dans le labyrinthe de la vie. » – TTT – Télérama

Durée : 55mn, dès 6 ans.

Spectacle joué à L’Avant Seine / Théâtre de Colombes le 7 février 2026 à 17h.

Le samedi 07 février 2026

de 17h00 à 17h55

payant

Plein tarif : 22€

Tarif réduit : 16€

Tarif -12ans : 12€

Public enfants et jeunes. A partir de 6 ans.

L’Avant-Seine / Théâtre de Colombes 88 Rue Saint-Denis 92700 Colombes

https://www.cda95.fr/fr/agenda/icare-cie-coup-de-poker centredesarts95@gmail.com