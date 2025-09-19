Icare Conférence du Vendredi 19 Septembre Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches
Icare Conférence du Vendredi 19 Septembre
Saint-Hilaire du Touvet Chapiteau Cinéma Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches Isère
Tarif : 11 – 11 – 60 EUR
Pass 1 Jour 11€
Pass 3 Jours 21€
Forfait tout compris Pass 3 jours + cinéma 60€ (au lieu de 91€!)
Début : 2025-09-19 15:30:00
fin : 2025-09-19 17:00:00
2025-09-19
RENCONTRES AU DECO A la Coupe Icare, on le sait, les visiteurs aiment se retrouver pour discuter et échanger avec des pros de l’aventure outdoor et des sports aériens.
Saint-Hilaire du Touvet Chapiteau Cinéma Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info
English :
MEETINGS AT THE DECO At the Coupe Icare, we know that visitors like to get together to chat and exchange ideas with outdoor adventure and aerial sports professionals.
German :
RENCONTRES AU DECO Beim Coupe Icare treffen sich die Besucher bekanntlich gerne, um mit Profis aus den Bereichen Outdoor-Abenteuer und Luftsport zu diskutieren und sich auszutauschen.
Italiano :
INCONTRI AL DECO Come è noto, i visitatori della Coupe Icare amano incontrarsi per chiacchierare e scambiare idee con i professionisti dell’avventura outdoor e degli sport aerei.
Espanol :
ENCUENTROS EN EL DECO Como todos sabemos, a los visitantes del Coupe Icare les gusta reunirse para charlar e intercambiar ideas con profesionales de la aventura al aire libre y los deportes aéreos.
