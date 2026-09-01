Icare Conférence Regards Croisés ​Femmes de l’Air Passion, Audace et Liberté au sein de la FFVL Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches

Informations pratiques

Plateau-des-Petites-Roches

Icare Conférence Regards Croisés ​Femmes de l’Air Passion, Audace et Liberté au sein de la FFVL

Saint-Hilaire du Touvet Chapiteau Cinéma Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 09:30:00

fin : 2026-09-20 11:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A la Coupe Icare, on le sait, les visiteurs aiment se retrouver pour discuter et échanger avec des pros de l’aventure outdoor et des sports aériens. Alors cette année 5 conférences sont programmées.

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Saint-Hilaire du Touvet Chapiteau Cinéma Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

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English :

At the Coupe Icare, as we know, visitors enjoy getting together to chat and exchange ideas with professionals in the fields of outdoor adventure and aerial sports. So this year, five talks are scheduled.

L’événement Icare Conférence Regards Croisés ​Femmes de l’Air Passion, Audace et Liberté au sein de la FFVL Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse