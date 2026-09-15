Icare du Cinéma – 3ème jour Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches

Informations pratiques

Plateau-des-Petites-Roches

Icare du Cinéma – 3ème jour

Saint-Hilaire du Touvet Chapiteau Cinéma – Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-17

Date(s) :

2026-09-17

Le Festival de films Icare du Cinéma vous propose des productions cinématographiques autour du thème de l’air, du vent du vol et de tous les sports aériens.

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Saint-Hilaire du Touvet Chapiteau Cinéma – Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

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English :

The Icare du Cinéma film festival brings you cinematic productions on the theme of air, wind, flight and all aerial sports.

L’événement Icare du Cinéma – 3ème jour Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse