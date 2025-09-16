Icare du Cinéma du Mardi 16 Septembre Plateau-des-Petites-Roches

Icare du Cinéma du Mardi 16 Septembre Plateau-des-Petites-Roches mardi 16 septembre 2025.

Icare du Cinéma du Mardi 16 Septembre

Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-16

fin : 2025-09-16

Date(s) :

2025-09-16

Le Festival de films Icare du Cinéma vous propose des productions cinématographiques autour du thème de l’air, du vent du vol et de tous les sports aériens.

.

Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

English :

The Icare du Cinéma film festival brings you cinematic productions on the theme of air, wind, flight and all aerial sports.

German :

Das Filmfestival Icare du Cinéma bietet Ihnen Filmproduktionen rund um das Thema Luft, Wind, Fliegen und alle Luftsportarten.

Italiano :

Il festival Icare du Cinéma propone produzioni cinematografiche sul tema dell’aria, del vento, del volo e di tutti gli sport aerei.

Espanol :

El festival de cine Icare du Cinéma le propone producciones cinematográficas sobre el tema del aire, el viento, el vuelo y todos los deportes aéreos.

L’événement Icare du Cinéma du Mardi 16 Septembre Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse