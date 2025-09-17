Icare du Cinéma du Mercredi 17 Septembre Plateau-des-Petites-Roches
Icare du Cinéma du Mercredi 17 Septembre Plateau-des-Petites-Roches mercredi 17 septembre 2025.
Icare du Cinéma du Mercredi 17 Septembre
Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches Isère
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-17
fin : 2025-09-17
Date(s) :
2025-09-17
Le Festival de Films Icare du Cinéma vous propose des productions cinématographiques autour du thème de l’air, du vent du vol et de tous les sports aériens.
.
Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info
English :
The Festival de Films Icare du Cinéma brings you cinematographic productions on the theme of air, wind, flight and all aerial sports.
German :
Das Filmfestival Icare du Cinéma bietet Ihnen Filmproduktionen rund um das Thema Luft, Wind, Fliegen und alle Luftsportarten.
Italiano :
L’Icare du Cinéma Film Festival propone produzioni cinematografiche sul tema dell’aria, del vento, del volo e di tutti gli sport aerei.
Espanol :
El Festival Icare du Cinéma le propone producciones cinematográficas sobre el tema del aire, el viento, el vuelo y todos los deportes aéreos.
L’événement Icare du Cinéma du Mercredi 17 Septembre Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse