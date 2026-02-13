ICARE, EMC – Espace Marcel Carné, Saint-Michel-sur-Orge

ICARE 26 – 28 mars EMC – Espace Marcel Carné Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-26T14:00:00+01:00 – 2026-03-26T15:00:00+01:00

Fin : 2026-03-28T17:00:00+01:00 – 2026-03-28T18:00:00+01:00

Un beau jour à l’école, un copain demande à Icare, 4 ans et demi, s’il est cap de sauter du muret. Parce qu’il a en tête les innombrables recommandations de son père, il n’ose pas faire le grand saut. Le soir venu, il raconte à son papa les moqueries de ses camarades. Et, petit à petit, Icare se rend compte qu’il n’est cap de rien : de sauter du muret parce que c’est trop haut, mais aussi de mettre la table parce que les couverts sont trop lourds, de demander à Ariane si elle veut jouer avec lui, parce qu’il est trop timide…

Il décide alors de grandir. De prendre enfin des risques. Et dès le lendemain, il osera. Il sautera. Et c’est à partir de cet instant que sa vie va basculer…

A chaque nouvelle initiative, à chaque nouvelle prise de risque, à chaque pas vers l’autonomie et la liberté, des ailes vont réellement lui pousser dans le dos…

Démarre alors une aventure hors du commun. Comment vivre avec des ailes ? Comment trouver son équilibre quand on grandit d’un coup trop vite ? Comment les cacher à son père ? Et s’il n’était pas le seul à vivre cette expérience incroyable ?

Dans cette quête identitaire, Icare aura le courage de ses désirs : c’est en chutant qu’il apprendra à grandir. Et son père comprendra, dans le labyrinthe qu’est la paternité, que protéger son fils c’est aussi le laisser voler de ses propres ailes tout en lui dessinant un cadre juste pour qu’il ne tombe pas de trop haut…

EMC – Espace Marcel Carné Place Marcel Carné, 91240 Saint-Michel-sur-Orge Saint-Michel-sur-Orge 91240 Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « ciecoupdepoker@gmail.com »}]

Cie Coup de Poker – Guillaume Barbot icare barbot

cie coup de poker