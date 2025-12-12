Icare et les vagabonds de la mer de sable Le Kabaret Reims

Icare et les vagabonds de la mer de sable

Le Kabaret 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Tarif : 9.5 – 9.5 – 18.5 EUR

Début : 2026-04-14 19:30:00

fin : 2026-04-15 22:30:00

2026-04-14 2026-04-15

Tout public

Icare et les vagabonds de la mer de sable est la 22e édition du spectacle semi-professionel annuel de la CoMu (Comédie Musicale).

Cette année les deux représentations se dérouleront le 14 et 15 avril dans la nouvelle salle du Kabaret de Reims.

La production est 100% originale le script, les dialogues, les mix, les choeurs, la danse, les décors, les costumes et les maquillages sont réalisés par les membres de la CoMu. .

