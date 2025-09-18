Icare Folies du Jeudi 18 Septembre à Saint-Hilaire-Du-Touvet Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches

Icare Folies du Jeudi 18 Septembre à Saint-Hilaire-Du-Touvet Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches jeudi 18 septembre 2025.

Icare Folies du Jeudi 18 Septembre à Saint-Hilaire-Du-Touvet

Saint-Hilaire du Touvet Espace Cafétéria Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-18 18:30:00

fin : 2025-09-18 23:00:00

Date(s) :

2025-09-18

La Coupe Icare ne serait pas complète sans ses apartés clownesques, féériques et musicaux.

.

Saint-Hilaire du Touvet Espace Cafétéria Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

English :

The Coupe Icare would not be complete without its clownish, magical and musical asides.

German :

Der Coupe Icare wäre nicht vollständig ohne seine clownesken, märchenhaften und musikalischen Nebenschauplätze.

Italiano :

La Coupe Icare non sarebbe completa senza i suoi risvolti clowneschi, magici e musicali.

Espanol :

La Coupe Icare no estaría completa sin sus guiños payasescos, mágicos y musicales.

L’événement Icare Folies du Jeudi 18 Septembre à Saint-Hilaire-Du-Touvet Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse