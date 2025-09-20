Icare Folies du Samedi 20 Septembre à Lumbin Lumbin

Lumbin Isère

Début : 2025-09-20 10:30:00

fin : 2025-09-20 01:00:00

2025-09-20

La Coupe Icare ne serait pas complète sans ses apartés clownesques, féeriques et musicaux.

Lumbin 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

English :

The Coupe Icare would not be complete without its clowning, fairy-tale and musical asides.

German :

Der Coupe Icare wäre nicht vollständig ohne seine clownesken, märchenhaften und musikalischen Nebenschauplätze.

Italiano :

La Coupe Icare non sarebbe completa senza i suoi risvolti clowneschi, magici e musicali.

Espanol :

La Coupe Icare no estaría completa sin sus guiños payasescos, mágicos y musicales.

