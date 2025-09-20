Icare Folies du Samedi 20 Septembre à Lumbin Lumbin
Lumbin Isère
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 01:00:00
Date(s) :
2025-09-20
La Coupe Icare ne serait pas complète sans ses apartés clownesques, féeriques et musicaux.
Lumbin 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info
English :
The Coupe Icare would not be complete without its clowning, fairy-tale and musical asides.
German :
Der Coupe Icare wäre nicht vollständig ohne seine clownesken, märchenhaften und musikalischen Nebenschauplätze.
Italiano :
La Coupe Icare non sarebbe completa senza i suoi risvolti clowneschi, magici e musicali.
Espanol :
La Coupe Icare no estaría completa sin sus guiños payasescos, mágicos y musicales.
L’événement Icare Folies du Samedi 20 Septembre à Lumbin Lumbin a été mis à jour le 2025-08-30 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse