Icare Folies du Vendredi 19 Septembre à Saint-Hilaire-Du-Touvet Plateau-des-Petites-Roches

Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : 11 – 11 – 60 EUR

Pass 1 jour 11€

Pass 3 jours 21€

Forfait tout compris Pass 3 jours + Cinéma 60€ (au lieu de 91€!)

Début : 2025-09-19 12:00:00

fin : 2025-09-19 00:00:00

2025-09-19

La Coupe Icare ne serait pas complète sans ses apartés clownesques, féeriques et musicaux.

Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

English :

The Coupe Icare would not be complete without its clowning, fairy-tale and musical asides.

German :

Der Coupe Icare wäre nicht vollständig ohne seine clownesken, märchenhaften und musikalischen Nebenschauplätze.

Italiano :

La Coupe Icare non sarebbe completa senza i suoi risvolti clowneschi, magici e musicali.

Espanol :

La Coupe Icare no estaría completa sin sus guiños payasescos, mágicos y musicales.

