Icare Parvis des Droits de l’Homme Lannion

Le mythe d’Icare revisité pour petit·es et grand·es, nommé aux Molières Jeune Public 2024.

Icare, 4 ans et demi, a peur de tout, surprotégé par un père qui l’élève seul et veut trop bien faire. Sauter d’un muret ? Certainement pas. Demander à son amie Ariane de jouer avec lui ? Jamais de la vie.

Fatigué d’être l’objet des moqueries de ses camarades, le petit garçon décide de grandir, de prendre des risques. Il ose, enfin. Il saute, tant bien que mal. À chaque nouvelle tentative, à chaque pas vers l’autonomie et la liberté, des ailes se mettent à pousser dans son dos.

Dans cette quête initiatique, Icare aura le courage de ses désirs c’est en chutant qu’il apprendra à grandir. Et son père comprendra, dans le labyrinthe qu’est la paternité, que c’est en laissant son enfant voler de ses propres ailes, qu’il pourra affronter la vie et ses pièges.

Dans une impressionnante scénographie mêlant théâtre, cirque, illusions et musique baroque, Guillaume Barbot offre une lecture inédite du mythe d’Icare pour aborder les questions d’émancipation, de désir et de courage. .

Parvis des Droits de l'Homme Carré Magique Lannion

