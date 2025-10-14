ICARE – LE GRAND PRE Langueux

ICARE Début : 2025-10-14 à 20:00. Tarif : – euros.

Icare, 4 ans et demi, s’apprête à vivre sa toute première journée d’école, une aventure pleine de nouveaux défis ! Entre sauter du muret et demander à Ariane de devenir son amie, il se demande : cap’ ou pas cap’ ?Pour l’instant, Icare se sent un peu perdu et pense qu’il n’est cap’ de rien, et les conseils bienveillants de son père ne font qu’ajouter à son hésitation. Comment grandir quand chaque pas semble risqué ?Dans une scénographie XXL qui marie avec brio les disciplines artistiques, Icare nous plonge dans une touchante histoire de conquête de l’autonomie.C’est une fable inspirante sur le courage d’agir… tout autant que sur la sagesse de laisser faire.

LE GRAND PRE 26, RUE DE LA ROCHE DURAND 22360 Langueux 22