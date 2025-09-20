Icare Mômes du Samedi 20 Septembre à Saint-Hilaire-Du-Touvet Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches

Icare Mômes du Samedi 20 Septembre à Saint-Hilaire-Du-Touvet

Saint-Hilaire du Touvet Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : 11 – 11 – 60 EUR

Pass 1 Jour 11€

Pass 3 Jours 21€

Forfait tout compris Pass 3 jours + cinéma 60€ (au lieu de 91€!)

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Icare Mômes c’est un programme ludique et créatif pour nos bambins, curieux de tout connaître du monde volant…

Saint-Hilaire du Touvet Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

English :

Icare Mômes is a fun and creative program for our toddlers, curious to learn all about the flying world?

German :

Icare Mômes ist ein spielerisches und kreatives Programm für unsere Kinder, die neugierig sind, alles über die Welt des Fliegens zu erfahren?

Italiano :

Icare Mômes è un programma divertente e creativo per i nostri piccoli, curiosi di conoscere il mondo del volo?

Espanol :

Icare Mômes es un programa lúdico y creativo para nuestros pequeños, curiosos por aprenderlo todo sobre el mundo del vuelo?

