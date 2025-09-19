Icare Mômes du Vendredi 19 septembre à Saint-Hilaire-Du-Touvet Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches
Début : 2025-09-19 09:00:00
fin : 2025-09-19 16:00:00
2025-09-19
Icare Mômes c’est un programme ludique et créatif pour nos bambins, curieux de tout connaître du monde volant…
Saint-Hilaire du Touvet Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info
English :
Icare Mômes is a fun and creative program for our toddlers, curious to learn all about the flying world?
German :
Icare Mômes ist ein spielerisches und kreatives Programm für unsere Kinder, die neugierig sind, alles über die Welt des Fliegens zu erfahren?
Italiano :
Icare Mômes è un programma divertente e creativo per i nostri piccoli, curiosi di conoscere il mondo del volo?
Espanol :
Icare Mômes es un programa lúdico y creativo para nuestros pequeños, curiosos por aprenderlo todo sobre el mundo del vuelo?
L'événement Icare Mômes du Vendredi 19 septembre à Saint-Hilaire-Du-Touvet Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2025-08-30