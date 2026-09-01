Icare Mômes Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Hilaire du Touvet · Plateau-des-Petites-Roches
Informations pratiques
Plateau-des-Petites-Roches
Icare Mômes
Saint-Hilaire du Touvet Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches Isère
Tarif : 11 – 11 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Icare Mômes, c’est un programme ludique et créatif pour nos bambins, curieux de tout connaître du monde volant…
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Saint-Hilaire du Touvet Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info
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English :
Icare Mômes is a fun and creative program for toddlers curious about the world of flying?
L’événement Icare Mômes Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse
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