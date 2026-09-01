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AGENDA · Plateau-des-Petites-Roches

Icare Mômes Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches

dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Hilaire du Touvet · Plateau-des-Petites-Roches

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Saint-Hilaire du Touvet
Adresse
Déco Sud
Ville
38660 Plateau-des-Petites-Roches
Département
Isère
Tarif
11 11 55

Plateau-des-Petites-Roches

Icare Mômes

Saint-Hilaire du Touvet Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : 11 – 11 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-20

Icare Mômes, c’est un programme ludique et créatif pour nos bambins, curieux de tout connaître du monde volant…
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Saint-Hilaire du Touvet Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99  office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

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English :

Icare Mômes is a fun and creative program for toddlers curious about the world of flying?

L’événement Icare Mômes Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse

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