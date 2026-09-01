Icare Mômes Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches

Informations pratiques

Plateau-des-Petites-Roches

Icare Mômes

Saint-Hilaire du Touvet Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : 11 – 11 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Icare Mômes, c’est un programme ludique et créatif pour nos bambins, curieux de tout connaître du monde volant…

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Saint-Hilaire du Touvet Déco Sud Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

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English :

Icare Mômes is a fun and creative program for toddlers curious about the world of flying?

L’événement Icare Mômes Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2026-09-06 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse