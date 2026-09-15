Icare Show Aérien Plateau-des-Petites-Roches
samedi 19 septembre 2026 · Plateau-des-Petites-Roches
Informations pratiques
Plateau-des-Petites-Roches
Icare Show Aérien
Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches Isère
Tarif : 11 – 11 – 55 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 07:30:00
fin : 2026-09-19 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Icare show, ce sont toutes les démonstrations aériennes visibles dans le ciel et près du sol. Un spectacle aérien unique au monde qui a fait la réputation de la Coupe Icare.
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Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info
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English :
The Icare Show features all the aerial demonstrations visible in the sky and near the ground. It is an aerial spectacle unlike any other in the world, and it has made the Coupe Icare famous.
L’événement Icare Show Aérien Plateau-des-Petites-Roches a été mis à jour le 2026-09-09 par Office de Tourisme de Belledonne Chartreuse
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