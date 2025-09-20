Icare Show du Samedi 20 Septembre à Lumbin Lumbin

Icare show ce sont toutes les démonstrations aériennes visibles dans le ciel et près du sol durant le Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre durant la Coupe Icare 2025.



Un spectacle aérien unique au monde qui a fait la réputation de la Coupe Icare.

Lumbin 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

English :

Icare show are all the aerial demonstrations visible in the sky and close to the ground on Saturday September 20 and Sunday September 21 during the Coupe Icare 2025.



An air show unique in the world that has made the reputation of the Coupe Icare.

German :

Icare Show sind alle Flugvorführungen, die am Samstag, dem 20. und Sonntag, dem 21. September während des Coupe Icare 2025 am Himmel und in Bodennähe zu sehen sind.



Eine weltweit einzigartige Flugshow, die den Ruf des Coupe Icare begründet hat.

Italiano :

Icare show sono tutte le dimostrazioni aeree visibili in cielo e vicino a terra sabato 20 e domenica 21 settembre durante la Coupe Icare 2025.



Uno spettacolo aereo unico al mondo che ha fatto la reputazione della Coupe Icare.

Espanol :

Icare show son todas las demostraciones aéreas visibles en el cielo y cerca del suelo el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre durante la Coupe Icare 2025.



Un espectáculo aéreo único en el mundo que ha hecho la reputación de la Coupe Icare.

