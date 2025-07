Icare Test Plateau-des-Petites-Roches

Icare Test Plateau-des-Petites-Roches mardi 16 septembre 2025.

Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

25€ les 2 jours (paiement sur place)

Navette pilotes 1€ le trajet ~ 3.60€ le forfait illimité à la journée

Début : Mardi 2025-09-16 09:00:00

fin : 2025-09-17 18:00:00

2025-09-16

Icare Test le RDV des pilotes & des marques de parapente et d’accessoires de vol à ne pas manquer pour tester les nouveautés pendant la Coupe Icare

Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

English :

Icare Test, the meeting place for pilots and paraglider and flight accessory brands, not to be missed for testing new products during the Coupe Icare

German :

Icare Test das RDV für Piloten & Marken von Gleitschirmen und Flugzubehör, das man nicht verpassen sollte, um die Neuheiten während des Coupe Icare zu testen

Italiano :

Icare Test, il luogo di incontro tra piloti e marchi di parapendio e accessori di volo, da non perdere per testare i nuovi prodotti durante la Coupe Icare

Espanol :

Icare Test, el lugar de encuentro entre pilotos y marcas de parapentes y accesorios de vuelo, una cita ineludible para probar nuevos productos durante la Coupe Icare

