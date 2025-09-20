Icarnaval Samedi 20 et Dimanche 21 Septembre Saint-Hilaire du Touvet Plateau-des-Petites-Roches

Saint-Hilaire du Touvet Déco Nord Plateau-des-Petites-Roches Isère

Tarif : 11 – 11 – 60 EUR

Pass 1 Jour 11€

Pass 3 Jours 21€

Forfait tout compris Pass 3 jours + cinéma 60€ (au lieu de 91€!)

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20

L’Icarnaval c’est le concours de vols déguisés en parapente et deltaplane qui se déroulera le Samedi 20 et dimanche 21 Septembre 2025 à St Hilaire & à Lumbin

Saint-Hilaire du Touvet Déco Nord Plateau-des-Petites-Roches 38660 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 76 08 33 99 office.petitesroches@plateaudespetitesroches.info

English :

The Icarnaval is a paragliding and hang-gliding disguised flight competition to be held on Saturday 20 and Sunday 21 September 2025 in St Hilaire & Lumbin

German :

Der Icarnaval ist ein Wettbewerb für verkleidete Gleitschirm- und Drachenflieger, der am Samstag, den 20. und Sonntag, den 21. September 2025 in St Hilaire & Lumbin stattfindet

Italiano :

L’Icarnaval è una gara di volo mascherato in parapendio e deltaplano che si svolgerà sabato 20 e domenica 21 settembre 2025 a St Hilaire e Lumbin

Espanol :

El Icarnaval es una competición de vuelo disfrazado en parapente y ala delta que tendrá lugar el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre de 2025 en St Hilaire y Lumbin

