Ice dance Soirée de clôture à la patinoire de La Bulle Saint-Quentin

Ice dance Soirée de clôture à la patinoire de La Bulle

Rue Lamartine Saint-Quentin Aisne

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-27 19:30:00

fin : 2025-12-27 00:00:00

Date(s) :

2025-12-27

La glace n’a pas dit son dernier mot… et vous non plus !

Le samedi 27 décembre 2025, de 19h30 à minuit, on se retrouve pour la dernière soirée de la saison une nuit où tout scintille !

Dress code Ice Dance Accessoires brillants, couleurs flamboyantes, touches pailletées… laissez libre cours à votre créativité et faites vibrer la patinoire !

Ce qui vous attend

• Séances photo

• Animations et danses

• Défi de la mascotte

• Des cadeaux à gagner

Tarif patineur 10 € locations de patins incluses + cocktail offert

Accompagnateur 2 € (sans accès à la glace)

Une soirée givrée, fun et pleine de surprises… prête à illuminer votre hiver.

On compte sur vous pour faire briller la piste une dernière fois pour la saison 2025 !

Rue Lamartine Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 65 45 35 a.bryant@labullesaintquentin.fr

English :

The ice hasn’t said its last word? and neither have you!

On Saturday, December 27, 2025, from 7:30 p.m. to midnight, we meet for the last evening of the season: a night where everything sparkles!

Dress code Ice Dance: shiny accessories, flamboyant colors, glittery touches? give free rein to your creativity and rock the rink!

What’s in store for you?

? Photo sessions

? Entertainment and dancing

? Mascot challenge

? Gifts to be won

Skater rate: 10 ? skate rental included + complimentary cocktail

Accompanying skater: 2 ? (without access to the ice)

A frosty, fun-filled evening full of surprises? ready to light up your winter.

We’re counting on you to make the rink shine one last time for the 2025 season!

