Ice Noël Patinoire de Caen la mer Caen

Début : 2025-12-19 14:15:00
fin : 2025-12-20 16:45:00
2025-12-19 2025-12-20
3 dates, 3 séances publiques avec ambiance musicale et jeux de lumières sur le thème de Noël.
Nombreux, jeux, animations, surprises et lots à gagner !
Visite du Père-Noël, Collation gourmande offerte (Chocolat chaud, thé, jus e fruit, viennoiseries ), atelier maquillage de Noël, structures gonflables sur la piste (dimanche 21/12).
Déguisements conseillés. GANTS OBLIGATOIRES
Patinoire de Caen la mer 8 Rue Jean de la Varende Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 39 40 00
English : Ice Noël
3 dates, 3 public sessions with Christmas-themed music and light shows.
Lots of games, entertainment, surprises and prizes to be won!
L’événement Ice Noël Caen a été mis à jour le 2025-12-11 par OT Caen la Mer