Ice Noël Patinoire de Caen la mer Caen

Ice Noël

Patinoire de Caen la mer 8 Rue Jean de la Varende Caen Calvados

Début : 2025-12-19 14:15:00

fin : 2025-12-20 16:45:00

3 dates, 3 séances publiques avec ambiance musicale et jeux de lumières sur le thème de Noël.

Nombreux, jeux, animations, surprises et lots à gagner !

Visite du Père-Noël, Collation gourmande offerte (Chocolat chaud, thé, jus e fruit, viennoiseries ), atelier maquillage de Noël, structures gonflables sur la piste (dimanche 21/12).

Déguisements conseillés. GANTS OBLIGATOIRES

Tarifs en vigueur. .

Patinoire de Caen la mer 8 Rue Jean de la Varende Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 39 40 00

English : Ice Noël

3 dates, 3 public sessions with Christmas-themed music and light shows.

Lots of games, entertainment, surprises and prizes to be won!

