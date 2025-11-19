Ici Demain festival, 6ème édition à FGO-Barbara ! FGO-Barbara Paris

Ici Demain n’aligne pas de têtes d’affiche, mais dessine une cartographie sensible des tendances de demain : trois soirs et une scène à taille humaine pour rencontrer des artistes au moment où leur écriture bascule. Fidèle à son ADN de curiosité et de défrichage, le festival promet une expérience dont on sort lessivé·e, heureux·se et convaincu·e d’avoir entendu quelque chose avant tout le monde.

Ici Demain Festival met en avant une nouvelle vague d’artistes aux horizons et aux esthétiques variées qui font la richesse de la jeune création contemporaine. Le tout dans la continuité et en complément de la mission de soutien à la création et à l’émergence de FGO-Barbara porté par le Pôle Création artistique.

Ici Demain a été imaginé en 2020, au cœur de la Goutte d’Or, quartier à part entière d’un 18ème arrondissement éclectique et foisonnant déjà connu pour être le cœur battant des musiques actuelles à Paris.

Mettre en avant ce line-up d’artistes émergent·es, c’est également leur donner les moyens de faire leurs premiers pas sur scène dans les meilleures conditions possible, encadré·es avec une attention particulière par l’ensemble de l’équipe de FGO-Barbara.

Le festival Ici Demain revient pour sa 6ème édition du 19 au 21 novembre 2025 à FGO-Barbara. En quelques années, ce rendez-vous intimiste s’est imposé comme un maillon essentiel entre le MaMA Music & Convention et les Trans Musicales, séduisant à la fois le grand public et les professionnel·les en quête de nouvelles pépites.

Du mercredi 19 novembre 2025 au vendredi 21 novembre 2025 :

payant Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-19T01:00:00+01:00

fin : 2025-11-22T00:59:59+01:00

Date(s) :

FGO-Barbara 1, rue de Fleury 75018 Ouvert depuis 2008, FGO-Barbara est un établissement culturel de la Ville de Paris, ancré dans le quartier de la Goutte d’Or, au cœur du 18ème arrondissement. C’est un lieu d’ouverture, d’accès à la culture et à la diversité musicale, pour tous les publics et pour tous les styles de musiques actuelles. FGO-Barbara, c’est une salle de concerts de 300 places, 6 studios de répétitions et d’enregistrement et 2 salles d’activités au service de la pratique amateur, de l’accompagnement d’artistes et de la création. Lieu des possibles, cet équipement dédié à la découverte met en lumière des projets émergents aussi bien que la crème des artistes indépendants, underground ou reconnus.Paris