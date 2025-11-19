ICI ET AILLEURS – ILLUSTRE THEATRE Pezenas

ICI ET AILLEURS Début : 2025-12-21 à 17:00. Tarif : – euros.

Un Spectacle présenté par la compagnie de théâtre Amateur « La Très Chouette Compagnie » Un simple comptable désabusé par son travail et passablement asocial, profite de sa pause de midi pour s’initier à la philosophie. Plongé dans sa bulle salvatrice il est troublé par un personnage au comportement quelque peu énigmatique. Est-ce un simple casse-pied ? un fou ? ou pire ? « Ici et ailleurs » est un huis clos d’extérieur, un dialogue animé parfois violent, parfois apaisé, parfois déroutant, et mêlant absurde, humour et émotion.

ILLUSTRE THEATRE 22 Avenue de la gare du midi 34120 Pezenas 34