Ici et Partout théâtre de la rousselle Bordeaux

Ici et Partout Mercredi 22 octobre, 11h00, 15h30 théâtre de la rousselle Gironde

Tarif plein 12 € / Tarif réduit 10 €

Début : 2025-10-22T11:00:00 – 2025-10-22T12:00:00

Fin : 2025-10-22T15:30:00 – 2025-10-22T16:30:00

Deux Hommes… Itinérants ? … Conteurs… ! Avec une odeur… d’embruns… ? d’encens… ? d’ailleurs… ! Un instrument… des musiques … des paroles… des mots et des imaginaires ! … Ils viennent d’on ne sait où… Ils font escale pour raconter aux spectateurs des contes du monde entier… Un spectacle d’ici et partout…

Ils racontent les histoires collectées durant leur itinérance… Ils rebondissent… Sur les mots et les silences du public… Sur les notes et les silences des musiques… De récits en récits… épiques ! Que va-t-on retenir ? Presque rien… ? peut-être … Une sensation… un souffle, une odeur, une image… un rire… ? peut-être ! … Un enseignement ! L’intention de nos conteurs est bien celle-là… L’auditoire sourit ! s’il sourit c’est qu’il a compris… Pour le conteur c’est le signe que son message est bien transmis. Ils peuvent repartir… On ne sait où… Ils peuvent ainsi retourner dans l’ici et maintenant.

Infos réservations

Billetterie en ligne Hello asso ou espèce sur place.

Site web : https://www.larousselle.fr

Contes d’ici et d’ailleurs

Enchântier Théâtre