« Ici, là-bas » – Concert intergénérationnel par Émilie Decla Espace Culturel du Pays de Nay Nay

Tout public dès 6 mois

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:30:00

Un voyage musical à travers les langues et les cultures, pour petits et grands. Les comptines et berceuses accompagnent nos premiers souvenirs. Elles racontent nos origines, nos émotions, nos histoires.

Dans ce concert poétique, voix et instruments rares — sanzula, bols tibétains et autres trésors sonores — se rencontrent pour éveiller, apaiser, émerveiller.

Un moment suspendu pour célébrer la diversité et la douceur de l’enfance, ensemble. Un rendez-vous sensible, à vivre en famille, dès le plus jeune âge. La musique comme premier lien à l’autre, au monde.

En partenariat avec l’Agora – Billère

Espace Culturel du Pays de Nay 28 place Marcadieu – 64800 nay Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 92 93 73 http://www.culture.paysdenay.fr [{« type »: « link », « value »: « https://culture.paysdenay.fr/agenda/calendrier/spectacle-intergenerationnel-ici-la-bas »}] Médiathèque, Ludothèque, Micro-Folie, Cinéma A pied : bâtiment accessible au PMR

A vélo :

– Passage de la véloroute « Vélosud » (tronçon Pau-Lourdes) à 350m

– Stationnement : garage vélo devant l’Espace Culturel

En train :

– Ligne TER 52 BORDEAUX > PAU > TARBES, arrêt gare de Coarraze-Nay (2km, 29min à pied)

– Ligne TER 53 BAYONNE > PAU > TARBES, arrêt gare de Coarraze-Nay (2km, 29min à pied)

En bus :

Petit bus du Pays de Nay – Arrêt « Marcadieu / Espace Culturel »

Cars Région Nouvelle-Aquitaine (https://transports.nouvelle-aquitaine.fr/cars-regionaux)

– Ligne 535 Pau-Montaut-Lourdes, arrêt amphithéâtre (500m/7min à pied)

– Ligne 534 Pau-Asson-Bruges, arrêt amphithéâtre (500m/7min à pied)

En covoiturage :

Modalis covoiturage : https://covoitmodalis.fr/

En voiture :

Parking gratuit Place du Marcadieu – Nay

Parking gratuit Place Du 8 Mai 1945 – Nay (400m/6min à pied)

