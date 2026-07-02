Ici, là-bas, Grand Théâtre – Foyer rouge, Bordeaux

Informations pratiques

Ici, là-bas 6 et 7 février 2027 Grand Théâtre – Foyer rouge Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T11:00:00+01:00 – 2027-02-06T11:30:00+01:00

Fin : 2027-02-07T17:30:00+01:00 – 2027-02-07T18:00:00+01:00

Famille | Concert à partir de 18 mois

Récoltées aux quatre coins du monde, les comptines et berceuses, arrangées et chantées en langues originales par Émilie Decla, sont de courtes bulles de poésie. Le temps d’un concert, elles flottent au-dessus des frontières, portées par la grammaire universelle des sons et de la musique : bols tibétains, cloches à main, kalimba…

En savoir plus

Grand Théâtre – Foyer rouge Pl. de la Comédie, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.opera-bordeaux.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/701189-ici-la-bas »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/famille-ici-la-bas-86561 »}]

Concert pour les tout-petits | Compagnie Kôhba Famille