ICI, LA-BAS THEATRE ENCHANTE Avallon
ICI, LA-BAS THEATRE ENCHANTE
Rue Mathé Avallon Yonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-21 20:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-21
On aime le théâtre et… on connaît la chanson !!!
Alors, quand des comédien(ne)s et des choristes se
rencontrent sur la scène le temps d’un spectacle, naît
la magie d’un théâtre musical… Un théâtre en-chanté ! .
Rue Mathé Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté serviceculturel@ville-avallon.com
