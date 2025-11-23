Ici, maintenant | Musique et danse d’après Cage & Cunningham Conservatoire de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 16:00 – 17:00

Gratuit : oui Gratuit, sur réservation. Billetterie en ligne à partir du 5 janvier 2026. En famille

John Cage et Merce Cunningham ont transformé la relation entre danse et musique en donnant à chaque art son autonomie, en utilisant le hasard comme méthode et en privilégiant l’expérience au récit. Leur travail propose une coexistence d’événements plutôt qu’une coordination, où l’œuvre naît de ce qui arrive.C’est dans cet esprit de rencontre qu’une quarantaine étudiant·es danseurses et musiciens.nes ont mené un travail en collaboration depluis plusieurs mois. Sur scène, danseurs et musiciens développent leur propre flux. Les événements se déploient en parallèle, créant des rencontres imprévues, des silences, des superpositions.Laissez-vous surprendre par ce qui surgit !

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 51 25 00 20 https://conservatoire.nantes.fr/home.html conservatoire@mairie-nantes.fr