Ici, nos savoir-faire Aquaroche Aquaroche Glénic

Aquaroche 8b Le Pont Glénic Creuse

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-22

Visite de 45 à 50 minutes pour découvrir le monde de la céramique et le monde des aquariums avec notre spécialité de décor d’aquariums.

Réservation obligatoire par mail visite@aquaroche.fr, maximum 6 personnes par créneau de visite. .

Aquaroche 8b Le Pont Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 69 06 visite@aquaroche.fr

