Ici, nos savoir-faire Aquaroche Aquaroche Glénic

Aquaroche 8b Le Pont Glénic Creuse
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-28
2025-10-22
Visite de 45 à 50 minutes pour découvrir le monde de la céramique et le monde des aquariums avec notre spécialité de décor d’aquariums.
Réservation obligatoire par mail visite@aquaroche.fr, maximum 6 personnes par créneau de visite. .
Aquaroche 8b Le Pont Glénic 23380 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 69 06 visite@aquaroche.fr
