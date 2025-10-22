Ici, nos savoir-faire Atelier Ev’art la Grange de la tourtiere Penne-d’Agenais
la Grange de la tourtiere 6 rue Paul Frement Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne
L’atelier Ev’art propose une présentation de son savoir-faire en décoration murale utilisant des techniques anciennes.
Eva vous présentera les méthodes de production et d’application des enduits et peintures naturelles. .
la Grange de la tourtiere 6 rue Paul Frement Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 15 00 95 eva.gor@live.fr
