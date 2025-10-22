Ici, nos savoir-faire Atelier Ev’art la Grange de la tourtiere Penne-d’Agenais

Ici, nos savoir-faire Atelier Ev’art la Grange de la tourtiere Penne-d’Agenais mercredi 22 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Atelier Ev’art

la Grange de la tourtiere 6 rue Paul Frement Penne-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22

fin : 2025-10-28

Date(s) :

2025-10-22

L’atelier Ev’art propose une présentation de son savoir-faire en décoration murale utilisant des techniques anciennes.

Eva vous présentera les méthodes de production et d’application des enduits et peintures naturelles. .

la Grange de la tourtiere 6 rue Paul Frement Penne-d’Agenais 47140 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 15 00 95 eva.gor@live.fr

English : Ici, nos savoir-faire Atelier Ev’art

German : Ici, nos savoir-faire Atelier Ev’art

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Atelier Ev’art

L’événement Ici, nos savoir-faire Atelier Ev’art Penne-d’Agenais a été mis à jour le 2025-09-23 par CRT_NA