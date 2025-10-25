Ici, nos savoir-faire Château Haut-Bailly, Grand Cru Classé Château Haut-Bailly Léognan

Ici, nos savoir-faire Château Haut-Bailly, Grand Cru Classé Château Haut-Bailly Léognan samedi 25 octobre 2025.

Ici, nos savoir-faire Château Haut-Bailly, Grand Cru Classé

Château Haut-Bailly 48 rue de la liberté Léognan Gironde

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

Partez à la découverte de l’univers du Château Haut-Bailly, domaine iconique de Pessac-Léognan. Cette visite guidée de 1h15 vous invite à explorer un vignoble d’exception, un chai architectural et le savoir-faire unique des équipes. Une immersion élégante et pédagogique dans le quotidien d’un Cru Classé, où tradition et innovation se conjuguent avec exigence. La visite se conclut par la dégustation commentée d’un vin de la propriété.

Visite limitée à 20 personnes. Réservation obligatoire par mail auprès d’Agnès hospitality@haut-bailly.com ou par téléphone au 05 55 66 47 51. .

Château Haut-Bailly 48 rue de la liberté Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 47 51 hospitality@haut-bailly.com

English : Ici, nos savoir-faire Château Haut-Bailly, Grand Cru Classé

German : Ici, nos savoir-faire Château Haut-Bailly, Grand Cru Classé

Italiano :

Espanol : Ici, nos savoir-faire Château Haut-Bailly, Grand Cru Classé

L’événement Ici, nos savoir-faire Château Haut-Bailly, Grand Cru Classé Léognan a été mis à jour le 2025-10-16 par Sud Bordeaux Tourisme