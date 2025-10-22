Ici, nos savoir-faire Château Smith Haut Lafitte Martillac
Ici, nos savoir-faire Château Smith Haut Lafitte Martillac mercredi 22 octobre 2025.
Ici, nos savoir-faire Château Smith Haut Lafitte
Château Smith Haut Lafitte Martillac Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-22
fin : 2025-10-22
Date(s) :
2025-10-22
Visite de la propriété et dégustation
À seulement vingt minutes de Bordeaux, le Château Smith Haut Lafitte vous ouvre ses portes pour une immersion élégante et sensorielle dans l’univers d’un Grand Cru Classé de Graves.
Au cœur des vignes cultivées en bio-précision, la visite révèle un subtil équilibre entre tradition et innovation. Vous découvrirez le cuvier gravitaire, les chais souterrains majestueux, la tonnellerie artisanale du domaine — rare privilège — ainsi qu’un parcours artistique ponctué d’œuvres monumentales.
L’expérience se conclut par une dégustation commentée de nos vins, reflets fidèles de ce terroir d’exception et de notre quête d’excellence. Un moment suspendu, au croisement du vin, de l’art et de l’art de vivre
Réservation par mail visites@smith-haut-lafitte.com .
Château Smith Haut Lafitte Martillac 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 83 11 22 visites@smith-haut-lafitte.com
English : Ici, nos savoir-faire Château Smith Haut Lafitte
German : Ici, nos savoir-faire Château Smith Haut Lafitte
Italiano :
Espanol : Ici, nos savoir-faire Château Smith Haut Lafitte
L’événement Ici, nos savoir-faire Château Smith Haut Lafitte Martillac a été mis à jour le 2025-10-16 par Sud Bordeaux Tourisme