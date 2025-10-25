Ici, nos savoir-faire La ferme de Fardissou Ferme de Fardissou Saint-Genest-sur-Roselle

Ferme de Fardissou 50 impasse de Fardissou Saint-Genest-sur-Roselle Haute-Vienne

– Présentation et visite de la ferme Discussion et échanges autour des différentes productions agricoles sève de bouleau, petits fruits rouges, huiles, cosmétiques En salle, dégustation de sève de bouleau et démonstration de fabrication d’un savon. Durée 2h30.

Sur réservation par mail bonjour@lafermedefardissou.bio ou par téléphone 06 74 76 07 96

– L’atelier de fabrication d’un baume commence par une présentation de la macération solaire, c’est-à-dire la macération de plantes médicinales dans notre huile de tournesol. C’est une technique d’extraction des principes actifs de la plante.

À partir de la macération solaire de votre choix, vous fabriquez votre baume. Puis vous ferez votre stick à lèvre. Vous repartez à la fin de l’atelier avec vos fabrications et leur fiche de fabrication. Durée 1h30.

Réservation par mail bonjour@lafermedefardissou.bio ou téléphone 06 74 76 07 96 .

Ferme de Fardissou 50 impasse de Fardissou Saint-Genest-sur-Roselle 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 76 07 96 bonjour@lafermedefardissou.bio

