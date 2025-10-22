Ici, nos savoir-faire Tannerie Bastin place du champs de mars Saint-Léonard-de-Noblat

En compagnie d’un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire de Monts et Barrages, venez découvrir les étapes de la transformation de la peau en cuir au cœur de la Tannerie Bastin qui utilise des méthodes naturelles et anciennes, comme autrefois le principe du tan (tannage végétal) et du temps. En 1h sur place, vous suivrez le parcours que les peaux mettent une année entière à accomplir pour devenir un cuir épais de grande qualité nécessaire aux chaussures de luxe Weston produites à Limoges !

Prévoir des chaussures et vêtements résistants (risque de tâches). Réservation obligatoire par mail otsi@ccnoblat.fr ou téléphone au 05 55 56 25 06 (places limitées). .

